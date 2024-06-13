جنّات تطرح أحدث أغنياتها لمناسبة عيد الأضحى

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أصدرت الفنانة جنّات أحدث أغانيها بعنوان "وحدة وحدة"، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك.وطرحت جنّات الأغنية عبر صفحتها الرسمية في "يوتيوب".يشار الى ان الأغنية من كلمات وألحان شريف شادي، وتوزيع يوسف حسين.