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فنون ومشاهير

جنّات تطرح أحدث أغنياتها لمناسبة عيد الأضحى

Lebanon 24
13-06-2024 | 14:01
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أصدرت الفنانة جنّات أحدث أغانيها بعنوان "وحدة وحدة"، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك.


وطرحت جنّات الأغنية عبر صفحتها الرسمية في "يوتيوب".


يشار الى ان الأغنية من كلمات وألحان شريف شادي، وتوزيع يوسف حسين. 
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المصدر: لها

فنون ومشاهير

المرأة

جنّات

اغنية

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