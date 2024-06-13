تصريحات لافتة لسوسن بدر.. ما رأيها بعمليات التجميل؟

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كشفت الفنانة القديرة سوسن بدر عن رأيها بسعي العديد من الفنانين والفنانات لعمليات التجميل لمحو آثار السنين، مؤكدةً أنها سعيدة بملامحها ولا ترغب في إزالة ما غيّرته السنون في وجهها.وقالت سوسن في حديث تلفزيوني: "سعيدة جداً بالمرحلة الحالية لأننا كبرنا وفهمنا وعقلنا وأصبحنا متقبلين الحياة والدنيا، ومن يريد أن يتزوج فليتزوج ومن يريد فعل أي شيء فليفعله، ما دام ليس ضد العرف ولا الأخلاق ولا المجتمع أو الدين، مفيش عيب إلا العيب".وعن أهم ما منحها إيّاه التقدّم في السنّ، قالت: "خبرة ونضج وحرية وسعادة وكل شيء، أنا في منتهى السعادة... حتى ملامحي أحبّها ظهرت في وجهي خطوط وماله قمر برضه".ووجّهت سوسن بدر رسالة الى السيدات اللواتي يخفن من الخطوط والتجاعيد ونظرة الرجل لهن، قائلةً: "يعني الست بتكبر لوحدها وهو مش بيكبر؟ ما كلنا بنكبر سوا والمفروض نعقل سوا وننضج سوا، الفرق إن الست بتنضج في سنّ أصغر أسرع من الرجل، اللي يكون وقتها بيلعب الكرة في الشارع".وأضافت: "لا أريد من السيدات عندما يكبرن أن يشعرن بالخوف أو يعتقدن أن فيهن شيئاً نقص، بالعكس ربنا رحيم لو هناك شيء نقص أو اختلف فإنه يزيدنا فهماً وثقة ونضجاً وعلماً".