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فنون ومشاهير

فيديو لليلى عبد اللطيف ينتشر.. هل توقعت خطوبة شيرين عبد الوهاب؟

Lebanon 24
14-06-2024 | 00:42
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عاد اسم العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في الساعات القليلة الماضية الى الواجهة من جديد، بعد ان انتشر لها مقطع فيديو تتحدث فيه عن خطوبة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.
 
وقبل عدة أشهر، كشفت ليلى عبد اللطيف خلال ظهورها كضيفة في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن شيرين عبد الوهاب لن تعود إلى طليقها حسام حبيب، وستبدأ علاقة جديدة مع شخص آخر، وقد تم تأكيد هذا التنبؤ بخطوبتها من رجل أعمال خارج الوسط الفني.
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وقالت: "بشوفها هتستقر عاطفيا، وهترجع شيرين اللي نعرفها أول ما ابتدت، سوف تتغير من إلى. مش هترجع لحسام وهتبقى أقوى، وحتى لو رجعت هتسيبه تاني مش هتكون معاه في المستقبل. هنلاقي حياتها هادئة". (الجديد)

فنون ومشاهير

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