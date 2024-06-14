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المرأة
عادات تمنحك بشرة ناعمة ونضرة.. تابعيها
Lebanon 24
14-06-2024
|
02:56
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إن التقليل من أهمية ترطيب الجسم، خاصة بعد الاستحمام، سيؤدي حتمًا إلى بشرة جافة وباهتة ومشدودة بشكل أكبر، فالترطيب خطوة أساسية في الروتين اليومي للعناية بالجسم. وتذكري أن الاستخدام المفرط للصابون يمكن أن يساهم في تآكل الحاجز الواقي الطبيعي للبشرة، ومن خلال تقليل استخدامه يمكنكِ منع ضعف بشرتكِ، إلى جانب أنه يجب عليكِ تطبيق الكريم المرطب كل يوم بعد الاستحمام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالماء الساخن جداً.
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تعاملي بشكلٍ صحيح مع زيوت الجسم، اذ اكتسبت شعبية كبيرة في السنوات الماضية، وهي اتجاه له إيجابياته وسلبياته، فهي سهلة الاستخدام، وتمنح شعوراً فورياً بالنعومة، إلا أنها لا ترطب بشرتكِ حقاً. ورغم أن الزيوت يمكن أن تغذي البشرة، وتساعد في تنعيمها، فإنها لا تلبي احتياجات ترطيب البشرة بشكلٍ كامل.
لا تقشري بشرتكِ كل يوم، فالتقشير يساعد البشرة على التجدد، وموازنة مستويات إنتاج الزهم، لكن لا تنبغي المبالغة في ذلك، فقد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها.
ويقول الخبراء، إن التقشير المفرط يمكن أن يسبب اختلالات في جلدكِ، ويتفاعل مع بشرتكِ عن طريق زيادة إنتاج الزيت، كإجراء وقائي ضد الالتهاب. وبالنسبة للتكرار، فإن الموصى هي التقشير كل يومين إلى ثلاثة في الأسبوع، ما لم تستخدمي المقويات، التي عادة تحتوي على تركيزات أقل من المكونات النشطة. ومن المهم أن تستمعي إلى بشرتكِ، فالبشرة الصحية والمتوازنة تكون مشرقة ونضرة. أما في حال لاحظتِ احمرارًا، أو زيادة في الزيت، فقد يشير ذلك إلى أنكِ تستخدمين الكثير من المكونات النشطة. وفي مثل هذه الحالات، يجب عليكِ إما تعديل روتينكِ، أو تقليل استخدامه.
تجنبي "تأثير بلوف"، وهو الشعور بخيبة الأمل؛ عندما يفشل شيء ما في تلبية توقعاتنا، وتحتاج البشرة إلى فترة من التكيف؛ كلما أدخلنا منتجاً جديداً في روتيننا، لذا من المستحسن السماح بفترة للتكيف. ففي أول 15 يوماً أو شهر، ينبغي ألا تستخدم المنتج الجديد يوميًا، إذ يحتاج جسمكِ إلى اعتياده تدريجياً. وهذا الأمر شائع بشكل خاص مع المنتجات الغنية بالمكونات النشطة، مثل: الريتينول، ومشتقات فيتامين (أ)، وأحماض التقشير. (زهرة الخليج)
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