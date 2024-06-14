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المرأة

يسرا تكشف سر نجاح زواجها... وماذا قالت عن عدم إنجابها؟

Lebanon 24
14-06-2024 | 08:09
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كشفت يسرا أنها لا تصدق كلمة "تضحية من أجل الفن"، إذ إن من يدخل عالم الفن سيتحمل من أجل نجاحه مهما كانت التكلفة، مؤكدة أنها لا تحب "الكلام الكبير الذي ليس له أساس"، وذلك خلال برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي.
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وأشارت النجمة المصرية إلى أن هناك العديد من الأعمال التي تندم عليها، إلا أنها لن تذكرها، لافتةً إلى أنها لا تحب أن تقول عن نفسها أنها رقم واحد في الساحة الفنية بمصر.

وحول سر نجاح زواجها من خالد سليم، قالت يسرا إن "الصداقة والثقة" هما وصفة نجاح زواجهما، متمنيةً أن يديمه الله عليهما، وأن يبعد عنهما عيون الحاسدين.

وعمّا إذا كانت تنزعج من سؤالها حول عدم إنجابها، بينّت النجمة المصرية أنها تستغرب طرح مثل هذه الأسئلة على السيدات، لافتةً إلى أنه يجب ألا يُسأل عنه أي شخص.

وخلال اللقاء ذاته، أكدت يسرا أنه سبق لها الشعور بعدم نجاحها بالفن في بداياتها، وذلك بعدما مثلت في 25 فيلماً وجميعها لم تُعرض لدرجة أنهم أطلقوا عليها لقب "النجمة المعلّبة، وعندما تم طرح تلك الأفلام جميعها فشلت وجرى إسقاطها من العرض، وحينها بدأت تسأل نفسها إذا ما كان بإمكانها أن تستمر في المجال أم لا.
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