ردّ قاسٍ من هيفاء وهبي على منتقديها: "ما بيحبوا يشوفوا ولا عربي بمكانة لامعة"

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ردّت الفنانة هيفاء وهبي على الإنتقادات التي وجهت لها ولبعض الفنانات العربيات اللاتي ظهرن على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، حيث تم اتهامهن بأنهن تواجدن في المهرجان فقط من أجل السجادة الحمراء والتقاط الصور عليها.وكتبت هيفاء وهبي في منشور عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع إنستغرام: "اسمه مهرجان كان السينمائي، يعني أفلام مش بس سجادة حمراء، ومش صحيح أني اتصورت على الـ Red Carpet، من بعدها مشيت، أنا انعزمت لحضور العرض الخاص لـ فيلم Le Comte de monte_cristo، ولو ما كان عندي ارتباطات بالتصوير في لبنان كنت بقيت في كان، وكنت لبيت أكتر من دعوة".وتابعت هيفاء وهبي:"على كل حال مش جديد على عالمنا العربي كيف بيحبوا يبخشوا على بعض، وما بيحبوا يشوفوا ولا حد عربي بمكانة لامعة حتى لو على سبيل المثال بحضور صورة حلوة عن بلاده، الله يشبعكم كذب وافتراءات، والحمد لله على نعم ربنا الكتيرة، وعلى نعمة حب الناس اللي بتتمنالي الخير".