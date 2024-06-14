29
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
33
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ردّ قاسٍ من هيفاء وهبي على منتقديها: "ما بيحبوا يشوفوا ولا عربي بمكانة لامعة"
Lebanon 24
14-06-2024
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّت الفنانة هيفاء وهبي على الإنتقادات التي وجهت لها ولبعض الفنانات العربيات اللاتي ظهرن على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، حيث تم اتهامهن بأنهن تواجدن في المهرجان فقط من أجل السجادة الحمراء والتقاط الصور عليها.
Advertisement
وكتبت هيفاء وهبي في منشور عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع إنستغرام: "اسمه مهرجان كان السينمائي، يعني أفلام مش بس سجادة حمراء، ومش صحيح أني اتصورت على الـ Red Carpet، من بعدها مشيت، أنا انعزمت لحضور العرض الخاص لـ فيلم Le Comte de monte_cristo، ولو ما كان عندي ارتباطات بالتصوير في لبنان كنت بقيت في كان، وكنت لبيت أكتر من دعوة".
وتابعت هيفاء وهبي:"على كل حال مش جديد على عالمنا العربي كيف بيحبوا يبخشوا على بعض، وما بيحبوا يشوفوا ولا حد عربي بمكانة لامعة حتى لو على سبيل المثال بحضور صورة حلوة عن بلاده، الله يشبعكم كذب وافتراءات، والحمد لله على نعم ربنا الكتيرة، وعلى نعمة حب الناس اللي بتتمنالي الخير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
06:31 | 2024-06-14
14/06/2024 06:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
08:29 | 2024-06-14
14/06/2024 08:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
Lebanon 24
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
16:00 | 2024-06-13
13/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
Lebanon 24
مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)
11:54 | 2024-06-14
14/06/2024 11:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
15:53 | 2024-06-13
13/06/2024 03:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:15 | 2024-06-14
كندة حنا تكشف أسباب غيابها عن الدراما
08:09 | 2024-06-14
يسرا تكشف سر نجاح زواجها... وماذا قالت عن عدم إنجابها؟
02:56 | 2024-06-14
عادات تمنحك بشرة ناعمة ونضرة.. تابعيها
00:42 | 2024-06-14
فيديو لليلى عبد اللطيف ينتشر.. هل توقعت خطوبة شيرين عبد الوهاب؟
23:00 | 2024-06-13
تصريحات لافتة لسوسن بدر.. ما رأيها بعمليات التجميل؟
14:01 | 2024-06-13
جنّات تطرح أحدث أغنياتها لمناسبة عيد الأضحى
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
14/06/2024 20:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
14/06/2024 20:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
14/06/2024 20:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24