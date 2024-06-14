نصائح لتحسين ملمس شعرك

إذا كنتِ ترغبين في تحسين لون وملمس خصلات شعرك، عليكِ باستخدام تونر خاص لعلاج الشعر، خاصة بعد صبغه، فمن الضروري تحييد خصلات الشعر والحفاظ على صحّتها.

ويُعد تضمين مقوّيات الشعر في روتين العناية بجمالك طريقة رائعة لتجنّب تكسّر الشعر وإضافة اللمعان الى خصلات شعرك. لذا، اختاري أفضل أنواع تونر العناية بالشعر لتعزيز ملمسه.

وتونر الشعر هو منتَج للعناية يُستخدم لتعزيز الألوان الجديدة وتحييد الألوان غير المرغوب فيها، والمساهمة في تحسين الصحة العامة لخصلات الشعر. لذلك فإن الاستخدام المنتظم لمقوّيات الشعر يمكن أن يقوّي خصلات شعرك ويحسّن ملمسها ويجعلها ناعمة وأقل عرضةً للتكسّر.

ويعمل التونر على تحييد درجات الألوان بسهولة وينعّم الشعر، لذلك يُنصح باستخدام هذا الرذاذ بانتظام لإعادة التوازن الى لون الشعر.

وللتونر فوائد كثيرة، نظراً لقدرته على تحييد الألوان غير المرغوب فيها في خصلات الشعر، كما يساعد في الحصول على لون شعر طبيعي وأكثر توازناً، ويضفي اللمعان والبريق على خصلات الشعر.

(لها)