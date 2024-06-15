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المرأة

بالصور: سيرين عبد النور تحتفل بتخرج ابنها كريستيانو وتتأثر.. والجمهور: "تخرّج من الروضة ما بدها هالقد"

Lebanon 24
15-06-2024 | 02:19
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احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بحفل تخرج ابنها كريستيانو من مرحلة الحضانة والروضة.
 
 
وعبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام، نشرت سيرين صورة تجمعها بزوجها فريد رحمة وابنها كريستيانو بلباس التخرج من الحفل، وعلقت عليها:"Happy Graduation تخرج سعيد".
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سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة وابنهما كريستيانو- سكرين شوت من ستوري حساب سيرين على إنستغرام
 
 
كذلك نشرت سيرين فيديوهات متفرقة من الحفل لابنها كريستيانو مع رفاقه وهم يغنون ويرقصون على مسرح المدرسة خلال الحفل الذي قدموه بمناسبة نهاية العام الدراسي. وعلقت على إحدى الصور:" كل سنة بنطر شوف عيونو وضحكتو بس يشوفنا وكل سنة بدوبلي قلبي". وتابعت قائلة:" وكتير زعلانة انو خلص سنة الجايي بطل فيه حفلات صار فيه درس". ووضعت رمز الوجه مع الدمعة بسبب تأثرها.
 
وتداول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تخرّج كريستيانو، وقد علّق بعضهم على فرحة سيرين قائلا: "مدام تخرّج من الروضة ما بدها هالقد".
 
كريستيانو
 
 
كريستيانو على المسرح

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