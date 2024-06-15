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فنون ومشاهير

حاول تلطيف الأجواء بعد كلامه عنها.. كيف ردّت كاريس بشار على عابد فهد؟

Lebanon 24
15-06-2024 | 10:29
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بعد تصريحه الأخير عن زميلته ومواطنته كاريس بشار، حرص النجم السوري عابد فهد على ترطيب الأجواء ونشر صورة جمعتهما في مسلسل "النار بالنار" على دراجة نارية، معلقاً: "كاريس أنت رفيقة عمر، لا تزعلي، هي مزحة بس، وأنت بتعرفي غلاوتك".
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بدورها، علّقت بشار على مبادرة فهد بطيب خاطر، وقالت: "أحلى رفيق بهالعمر".


وكان فهد خلال حلوله ضيفاً على برنامج تلفزيوني، قال انها "فاقدة الذاكرة"، بسبب عدم تمكنها من اختيار اسم ممثل لبناني تفضّل العمل معه.
المصدر: لها

فنون ومشاهير

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