Advertisement

منوعات

بعد تصويرها مقطع فيديو في مكان محظور في دبي... القبض على بلوغر إماراتية

Lebanon 24
15-06-2024 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1212149-638540727587215569.jpg
Doc-P-1212149-638540727587215569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرمت السلطات الإماراتية بلوغر بقيمة 1800 دولار بعد تصويرها مقطع فيديو بأحد شواطئ دبي، وإبحارها بقارب إلى شاطئ محظور.
وألقت السلطات القبض على البلوغر الإماراتية، بزعم أنها أبحرت بزورق إلى شاطئ سيردينيا، وبالتالي تخطت هذا الشاطئ المحظور، وذلك بعدما نشرت مقاطع فيديو لها خلال إبحارها فيه.
Advertisement


وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أيضا، أنه "تم تغريم بلوغر مقيمة في دبي 1800 دولار بتهمة التعدي على شاطئ محظور الإبحار فيه، وهو شاطئ وردي اللون في سردينيا قبل مشاركة سلسلة من مقاطع الفيديو والصور لمغامرتها على وسائل التواصل الاجتماعي".
ووفقا لتقارير في الصحافة الإيطالية، وصلت على متن زورق على شاطئ سبياجيا روزا، وهو شاطئ يشتهر برماله الوردية في جزيرة بوديلي الصغيرة في سردينيا، بزعم تجاهل جميع علامات الحظر.
وأبحرت فيه والتقطت مقاطع فيديو على الشاطئ ونشرتها على صفحاتها الرسمية، وهو ما أدى إلى القبض عليها وتغريمها مبلغ 1800 دولار. (روسيا اليوم)

منوعات

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:10 | 2024-06-15
10:46 | 2024-06-15
10:29 | 2024-06-15
07:00 | 2024-06-15
02:19 | 2024-06-15
01:45 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24