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المرأة

كارن وازن: الطلاق حل في بعض الحالات

Lebanon 24
15-06-2024 | 14:10
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كشفت عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة كارن وازن، عن بداية دخولها المتأخر لعالم الموضة، مشيرة إلى أنها لم تكن تهتم بالأزياء في صغرها، بل اكتشفت شغفها به في مراحل متقدمة من خلال عيشها في لندن.

 
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وأضافت كارن في لقاء مع نور ستارز  في بودكاست "ستارز بودكاست"، أن الصعوبات لم تمنعها من الدخول إلى عالم الأزياء وتحقيق حلمها. 


وأكدت كارن، النجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أكثر من 8 ملايين متابع على "إنستغرام"، أن هدفها لم يكن الشهرة أبدًا، بل تقديم محتوى هادف ومفيد لمتابعيها.

 

ولفتت إلى أنها ترى الأزياء وسيلة تعبير عن النفس، وليست مجرد اتباع للموضة. فهي تشجع النساء على ارتداء ما يُعجبهن ويُشعرهن بالراحة، بعيدًا عن قيود الموضة النمطية.

 

وروت كارن رحلتها في عالم الأزياء، وكيف وضعت هدفًا واضحًا لتحقيقه، إيمانا منها بقدرتها على النجاح من خلال التصوّر الإيجابي والاستحقاق.

 

وأشارت إلى أن ما شجعها على دخول عالم السوشال ميديا، هو أنها مغرمة بالسفر، وكانت تكتب بعد كل سفرة كتابا حول تجربتها، مما شجّعها على دخول عالم مواقع التواصل ومشاركة تجاربها مع الجمهور.


وكشفت عارضة الأزياء، أنها واجهت صعوبات في بداية مسيرتها في عالم الإعلانات على السوشال ميديا، خاصة في التوفيق بين عملها ورعاية أطفالها الصغار. وأنها حاليا تُشارك وزوجها في مشروع استثماري لرعاية الأفكار الإبداعية في مختلف القطاعات وبأكثر من دولة حول العالم.

الطلاق حل في بعض الحالات

 

وحول الحياة الشخصية، أكدت كارن أنها مؤمنة بالطلاق كحلّ في بعض الحالات، خاصة عندما يصبح استمرار الحياة الزوجية صعبا ويجلب الطاقة السلبية للعائلة.

 

في ضوء ذلك أشارت كارن، إلى أنها تحرص هي وزوجها على الحفاظ على علاقة طيبة ومحبة بينهما، مع تنظيم مواعيد رومانسية للحفاظ على علاقتهما وسط الانشغالات والعمل، ولأنهما يرغبان في استمرار هذا الحب للأبد. (نواعم)

 

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