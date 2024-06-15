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المرأة

بعد عودة التعاون... أصالة تروّج لألبومها الأول مع "روتانا"

Lebanon 24
15-06-2024 | 23:00
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نشرت الفنانة أصالة على حسابها الخاص "إنستغرام" بوستر ألبومها الجديد "ثم أنا"، المقرر طرحه بعد عيد الأضحى وعلقت عليها قائلة: "ثم أنا قريباً الألبوم الجديد لأيقونة الشرق أصالة".
وكانت شركة روتانا، قد روّجت خلال الساعات القليلة الماضية، لألبوم أصالة الجديد، حيث نشر الحساب الرسمي للشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة بوستر الألبوم للترويج له، ومن المتوقع أن يحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا على غرار آخر ألبوم لأصالة "لحقت نفسي"، والذي تعاونت فيه مع عدد كبير من أهم شعراء وملحني الوطن العربي.
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يُذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنون "فوق"، وحققت نجاحًا كبيرًا على منصات الاستماع وأيضًا فور طرحها على موقع يوتيوب حققت نحو 80 مليون مشاهدة منذ طرحها في شهر تشرين الأول الماضي 2023 والأغنية من كلمات عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي.
وكانت أصالة قد روّجت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأحدث أغنياتها "إنسان"، والتي كانت أول تعاون لها مع مجموعة "روتانا" للموسيقى بعد عودتها للتعاون مع الشركة.
وشاركت أصالة برومو أغنية "إنسان"، التي طرحتها شركة روتانا على صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام" وعلقت عليها قائلة: "إنسان لأيقونة الشرق أصالة.. قريباً". (لها)
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