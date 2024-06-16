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المرأة
فستانها الأبيض غير جاهز.. موعد جديد لزفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون!
Lebanon 24
16-06-2024
|
03:11
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تتحفظ الممثلة دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون عن تأكيد او نفي ما تم تداوله مؤخرا من أخبار حول موعد زفافهما المُرتقب.
وكشفت صفحات فنيّة عن تفاصيل جديدة وغير مؤكّدة عن الزفاف، وقيل أن دانييلا اختارت فستان زفافها من المصمم اللبناني نيكولا جبران لكن الفستان غير جاهز حتى الآن.
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ورغم أن البعض روّج لتاريخ 7 تموز كموعدٍ للزفاف، كشف موقع "بلينكس" أن حفل الزفاف سيكون ضمن أوّل 5 أيام من الشهر المقبل، بالإضافة إلى معلومات إضافية وأبرزها ان التصوير سيكون ممنوعاً إضافة إلى منع اصطحاب مرافقين للمدعوين.(lbci)
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