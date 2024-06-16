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المرأة
إليسا ستتزوّج قريباً... أين ستُقيم حفل الزفاف؟
Lebanon 24
16-06-2024
|
06:11
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أعلنت صفحة "شربيليتا"، أنّ الفنانة إليسا ستدخل القفص الذهبيّ قريباً.
وأشارت إلى أنّ مراسم الزواج ستكون خارج لبنان، في أوروبا.
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