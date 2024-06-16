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المرأة

إليسا ستتزوّج قريباً... أين ستُقيم حفل الزفاف؟

Lebanon 24
16-06-2024 | 06:11
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أعلنت صفحة "شربيليتا"، أنّ الفنانة إليسا ستدخل القفص الذهبيّ قريباً.
 
 
وأشارت إلى أنّ مراسم الزواج ستكون خارج لبنان، في أوروبا.
 
  
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إليسا

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