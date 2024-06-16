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المرأة
بالصورة... ملكة جمال لبنان تُعايد والدها
Lebanon 24
16-06-2024
|
09:49
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عايدت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، والدها، ونشرت صورة برفقته عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تُعانقه.
وقالت ياسمينا لوالدها: "عيد سعيد لحبّ حياتي".
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ياسمينا زيتون
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