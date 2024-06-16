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المرأة

بالصورة... ملكة جمال لبنان تُعايد والدها

Lebanon 24
16-06-2024 | 09:49
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عايدت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، والدها، ونشرت صورة برفقته عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تُعانقه.
 
 
وقالت ياسمينا لوالدها: "عيد سعيد لحبّ حياتي".
 
 
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ياسمينا زيتون

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