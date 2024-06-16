بالصورة... ملكة جمال لبنان تُعايد والدها

عايدت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، والدها، ونشرت صورة برفقته عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تُعانقه.

وقالت ياسمينا لوالدها: "عيد سعيد لحبّ حياتي".