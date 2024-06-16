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المرأة

في عيد الأب... أنجلينا جولي تخطف أولادها من براد بيت

Lebanon 24
16-06-2024 | 13:24
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كشف موقع In Touch الأميركي أن أولاد براد بيت وأنجلينا جولي، قرروا بأجمعهم التخلي عن والدهم في عيد الأب، ليحتفل بالمناسبة وحيداً!
 
وقرر الأولاد الستة مادوكس (22 عاماً) وباكس (20 عاماً) وزاهارا (19 عاماً) وشيلوه (18 عاماً) والتوأمان نوكس وفيفيان (15 عاماً)، قضاء يوم 21 حزيران (يونيو) مع أمهم، بسبب انحيازهم لها في خلافها مع بيت.
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وكانت الابنة فيفيان أسقطت اسم عائلة والدها من لقبها في فيلم The Outsiders الموسيقي، والذي ساهمت والدتها في إنتاجه.
وسبقتها شقيقتها الكبرى زاهارا بالخطوة عينها، حين قالت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما تم قبولها في نادي AKA النسائي في كلية "سبيلمان": "اسمي زاهارا مارلي جولي".


وقال مصدر لـ"إن تاتش": "لقد صُدِم براد بإسقاط اسمه الأخير، ويشعر بأن جولي قد قلبت أطفالهما ضده ببطء ولكن بثبات. لقد أثرت بالتأكيد على قراراتهم بالابتعاد عن والدهم".

وتجدر الإشارة إلى حارس الأمن الخاص بالعائلة طوني ويب، إتّهم جولي بـ"تسميم علاقة ابنائها الستة بوالدهم" وفق وثائق اطّلع عليها موقع "ديلي ميل".

يشار إلى أن أنجلينا جولي (48 عاماً) تقدمت بطلب للطلاق من براد بيت (60 عاماً) عام 2016، فيما تتواصل المعارك القانونية حول الأملاك وحضانة الأطفال. (لها)

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