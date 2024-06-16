بعد انفصالها عن بيكيه... هل تدخل شاكيرا في علاقة حب جديدة؟

تحدثت الفنانة العالمية شاكيرا عن حياتها العاطفية، وكشفت أنها "ليست على استعداد للدخول في علاقة رسمية".

وأشارت شاكيرا في مقابلة لها مع مجلة "رولينغ ستون" أنها "قد تكون منفتحة على الدخول في علاقة غرامية عابرة".

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وأضافت: "أنا لا أفكر في ذلك، ما هي المساحة المتوفرة لدي للرجل الآن؟"، مشيرة إلى أنها تحب الرجال، إلا أنها لا ينبغي عليها أن تحبهم بعد كل ما حدث لها.

وأكدت أنها غير مهتمة بالدخول في علاقة جدّية حالياً "لأن رفاهية أطفالها هي محور اهتمامها الأساسي"، مضيفةً: "لا أعارض أن يكون لدي أصدقاء".



وعن افصالها عن زوجها السابق جيرارد بيكيه، قالت شاكيرا: "ربما كانت المعاناة التي شعرت بها هي أعظم ما مررت به في حياتي كلها، وقد منعتني من أداء وظائفي في بعض الأحيان".