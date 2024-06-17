نانسي عجرم مُعجبة بعمرو دياب... وهذا أكثر ما يسعدها مع بناتها

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كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سرّ نجاحها في أعمالها الغنائية، وإن كان ذلك يعود للحظ أم لنجاح علاقتها بمدير أعمالها جيجي لامارا، كما تحدثت عن بناتها، وجوانب أخرى تتعلق بالشأن الفني.وقالت نانسي خلال استضافتها في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي، عبر قناة "دبي" إنها لا تؤمن بالحظ، بل بالعمل والمثابرة، مشيرة إلى أن كل شخص عليه تطوير نفسه.وأضافت نانسي أنها مثابرة منذ طفولتها، فقد كانت تحفظ الأغاني وتتعلم الغناء، ثم تطور من موهبتها وصوتها، وهذا ما ساهم في فتح الكثير من الأبواب أمامها، ومكّنها من تحقيق النجاح، كما عمّق علاقتها مع مدير أعمالها جيجي لامارا، حيث أصبحا يعرفان بعضهما بشكل أكبر مع مرور الزمن وتحولا إلى عائلة واحدة، معلقة: جيجي أبي وأخي ومدير أعمالي.كما تحدثت الفنانة اللبنانية عن أكثر شيء يسعدها مع بناتها، قائلة: عندي جيلان في البيت، ميلا وإيلا، تحبّان الرواق، ونذهب لتناول طعام الغداء أو العشاء مع بعضنا، أعمارهما 15 عاما، و13 عاما، وهما صديقتان لي، بحكولي أخبارهم وبستشيروني، أما ليا عمرها خمس سنوات، بلعب معها ترامبولين وبيت بيوت، بروح معها للآخر.وأوضحت نانسي أنها من جمهور الفنان راغب علامة منذ طفولتها، وتحب أغنية "قلبي عشقها"، كما أنها تحبّه جدًا، ووضعت الكثير من بوستراته في غرفتها.وبشأن الأغاني التي كانت تتمنى تقديمها، علقت نانسي: كنت أتمنى أن أعيش في زمن بليغ حمدي، وكان نفسي أغني "العيون السود" لوردة الجزائرية، وكل أغاني بليغ حمدي.وحول أغانيها، أوضحت: أغنية "أخاصمك آه" كانت بداية نجاحي وأول أغنية لي، ولم تكن في ألبوم "يا سلام" وقتها من الأساس قبل أن أطرحها وتكون سبب نجاحي الكبير، ثم جاءت أغنية "أه ونص" وأكملت هذا النجاح.وعن الفنان الذي ينال عمله إعجابها، اختتمت نانسي عجرم حديثها: أنا معجبة بشغل عمرو دياب وبحب نجاحه وعمله جدًا وهو نجم كبير، وبهديه وردة صفراء.يذكر أن آخر أغاني نانسي عجرم كانت "مشكلتك الوحيدي" التي طرحتها في شباط الماضي، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، من كلمات علي المولى، ألحان أيمن قميحة، توزيع باسم رزق. (فوشيا)