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المرأة
" أحنا مش حالة تتقلد"... إسعاد يونس تكشف طبيعة علاقتها مع ضرّتها شريهان
Lebanon 24
17-06-2024
|
07:18
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كشفت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، العديد من التفاصيل التي تخص حياتها الشخصية، بينها سر العلاقة الودية التي تجمعها بضرتها الفنانة شريهان، وإمكانية قبولها للمشاركة في عمل فني يجمعهما.
وأكدت إسعاد في تصريحات مصورة، صعوبة تقليد العلاقة التي تجمعها بضرتها شريهان بين أي فتاتين تتزوجان بالرجل ذاته، معقبة: أحنا مش حالة تتقلد ولا نسعد أنها تتكرر، ده مش مطلوب.
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وأوضحت أن لكل شخص ظروفه الخاصة التي عليه التماشي معها بالشكل المنطقي العقلاني بعيداً عن العواطف، مشيرة إلى أنهما "حالة للتسامي فوق الظرف"، حيث ركزتا على الهدف الأساس الذي هو أولادهما والراحة التي يجب الشعور بها داخل المنزل.
وقالت إسعاد إنها وشريهان حصلتا على أجمل الأشياء في حياتهما، لذلك عليهما تقديم ذات الخبرة والخير لأولادهما، لكون الأولاد غير "مسؤولين" عن حياة والديهم.
ولم ترفض الإعلامية المصرية فكرة تعاونها وشريهان في عمل فني خلال الفترة المقبلة، بشرط، أن يكون "مناسبًا"، ووصفت فكرة اجتماعهما في عمل فني واحد بأنها "غير مستحيلة".
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