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المرأة

بعد إلغاء حبسها... هذا ما فعلته حليمة بولند

Lebanon 24
17-06-2024 | 10:36
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شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مجموعةً من الصور ومقاطع الفيديو التي جمعتها بابنتيها ووالدها وبعضٍ من أفراد أسرتها، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأطلت الإعلامية الكويتية في الصور مرتديةً فستانًا باللون الأبيض تميز بالكشكش، فيما ارتدت ابنتاها فساتنين متشابهين مع فستانها إلى حدٍ ما، إذ ظهرت وهي تقبلهما وتتحدث إليهما والسعادة تملأ وجهها.
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كما كشفت الإعلامية الكويتية عن تحضيراتها لضيافة العيد في عددٍ من مقاطع الفيديو الأخرى، إلى جانب ظهورها رفقة والدها وبناتها في إحدى الصور.

وإلى جانب ذلك شاركت حليمة، بعض المقاطع الخاصة بابنتيها أثناء تلاوتهما القرآن الكريم وتأديتهما للصلاة، بعدما أهدتهما جدتهما (والدة حليمة) سجادات صلاةٍ من أجل ليلة عرفة.

وكان من اللافت مشاركة الإعلامية التي أُلغي حبسها مؤخرًا على خلفية إحدى القضايا، مشاركة صورةٍ لها ظهرت فيها وهي تمسك بأيدي ابنتيها، وملامح السعادة تطغى على وجهها.
 
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