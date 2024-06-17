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فنون ومشاهير
لم تكمل تصوير باقي مشاهدها في الفيلم الجديد.. إليكم ما طلبته ليلى علوي من المخرج
Lebanon 24
17-06-2024
|
13:15
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ذكرت مجلة "لها" أنه بالرغم من انتهاء الفنانة ليلى علوي من تصوير فيلم "جوازة توكسيك"، المقرر عرضه أوائل شهر تموز المقبل، لم تبدأ علوي حتى الآن في تصوير باقي مشاهدها في فيلم "المستريحة".
وكشف المخرج عمرو صلاح، أسباب تأخير الانتهاء من تصوير الفيلم الذي كان من المفترض استئناف تصويره خلال الأسابيع الماضية.
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وقال إنه كان من المفترض أن تستأنف ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد بعنوان "المستريحة"، إلا أن انشغالها الفترة الماضية بتصوير فيلم "جوازة توكسيك" مع بيومي فؤاد، عطل ذلك.
وعن عدم استئناف التصوير رغم انتهاء ليلى علوي من تصوير "جوازة توكسيك"، قال إنها طلبت وقتاً للراحة من تصوير الفيلم الذي سيعرض بداية الشهر المقبل، على أن تتعود للتصوير بعد إجازة عيد الأضحى.
يذكر أن الى جانب علوي، يشارك في بطولة فيلم "المستريحة": بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، نور قدري. والفيلم من تأليف محمد عبد القوي وإخراج عمرو صلاح.
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