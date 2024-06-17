بعد قرصنة حسابها.. مؤثرة شهيرة تعلن خطوبتها من "هاكر"

Advertisement

أعلنت مؤثرة "السوشال ميديا" العراقية نور ستارز خطوبتها إلى شابٍ يُدعى كريم الشريف.وطلب الشريف يدها بخاتم من الماس أمام برج خليفة في دبي، على إضاءة الشموع وأنغام أغنية "بيرفكت" (مثالي) للمغني إيد شيران، لتوافق على طلبه ويتجهان إلى الرقص في "لحظة العمر".وكان حساب نور ستارز نشر رسالة جاء فيها: "لقد تم تهكير هذا الحساب، وخلال 24 ساعة سيتم حذف كل شيء وتدمير هذا الحساب إذا لم يتم دفع مئة ألف دولار، والرسائل الخاصة عند نور حكاية أخرى تحبوا تشوفوها؟".وبعد إعلان خطوبتها، قالت نور ستارز في فيديو: بعد أقل من 24 ساعة رجعت حسابي، وقدرنا نعرف مين هو الهاكر هو خطيبي، ليظهر كريم ويتابع القول: هكرتها وهكرت قلبها وخلاص قالت نعم وخطبنا".