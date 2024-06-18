نوبة قلبيّة تنهي حياة صانعة المحتوى التونسيّة فرح بالقاضي... شاهدوا آخر فيديو قبل وفاتها







وأحدث خبر الوفاة صدمة عند متابعي فرح عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط التساؤلات حول سبب رحيلها المفاجئ.

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وكشفت الممثلة التونسية مرام بن عزيزة، في تدوينة لها على صفحتها في "فيسبوك" أن سبب وفاة فرح القاضي في إيطاليا، كان إصابتها بنوبة قلبية في جزيرة صقلية الإيطالية. فارقت الإنفلونسر التونسية فرح بالقاضي الحياة، الاثنين، خلال استمتاعها بوقتها في عطلتها الصيفية في أوروبا برفقة عدد من الأصدقاء.وأحدث خبر الوفاة صدمة عند متابعي فرح عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط التساؤلات حول سبب رحيلها المفاجئ.وكشفت الممثلة التونسية مرام بن عزيزة، في تدوينة لها على صفحتها في "فيسبوك" أن سبب وفاة فرح القاضي في إيطاليا، كان إصابتها بنوبة قلبية في جزيرة صقلية الإيطالية.









وذكرت مرام بن عزيزة أن "الممثلة التونسية خولة سليماني كانت مع فرح بالقاضي في العطلة الصيفية بإيطاليا، وهي لا تزال تحت صدمة وفاة صديقتها، وليس باستطاعتها الإجابة على الاتصالات أو التعليق على الحادث الذي حصل وصدم الجميع".





وجاءت وفاة فرح بعد ساعات قليلة من نشرها مقطع فيديو في أثناء رحلتها، قدمت فيه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنت أن يمنحها الله الوقت لتتمكن من تناول اللحم المشوي.





يشار إلى أن فرح بالقاضي هي صانعة محتوى ومؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". وكان لها مشاركات في برامج تلفزيونية كثيرة، وعرفت بمواقفها المثيرة للجدل. (فوشيا)