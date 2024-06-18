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المرأة

رغم أنباء خلافاتهما... جنيفر لوبيز تصف بن إفليك بـ "البطل"

Lebanon 24
18-06-2024 | 01:50
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شاركت النجمة العالمية جنيفر لوبيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، احتفالها بيوم الأب.
ونشرت جنيفر لوبيز، صورة لزوجها بن أفليك عبر خاصية "ستوري" ووصفته في تعليقها بأنه "البطل" وأضافت رمزاً تعبيرياً بشكل قلب أبيض.
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تأتي هذه الخطوة في وقت ترددت فيه شائعات حول حالتهما الزوجية، بما في ذلك تقارير عن عرضهما منزلهما للبيع، مما أثار تساؤلات حول مستقبل علاقتهما.
وفقاً لمصادر مقربة، يواصل الزوجان الابتعاد عن بعضهما البعض بهدف التقييم وتحديد المسار المستقبلي لعلاقتهما.
 
وتم ذكر أن جنيفر لوبيز تواجه ضغوطاً في حياتها العامة والمهنية، وكانت تعاني من تذبذبات في حالتها النفسية، مما أدى إلى زيادة العمل كوسيلة للهروب من هذه الضغوطات. (نواعم)
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