ما سبب غياب روبي عن العرض الخاص لفيلمها الجديد؟

تغيبت النجمة روبي عن العرض الخاص لأحدث أعمالها "عصابة الماكس" الذي يشارك في سباق أفلام عيد الأضحى 2024.

ولاحظ العديد، حضور أبطال العمل جميعهم العرض الخاص باستثاء بطلة العمل روبي، وتبين أن تغيبها سببه تواجدها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا لإحياء جولة فنية هناك بدأتها يوم الجمعة 14 حزيران.

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فيلم "عصابة المكس" اخراج حسام سليمان في اول تجاربه الاخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة: أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح، مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للانتاج الفني". (نواعم)