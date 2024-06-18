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المرأة

بعد خسارتها 50 كغ من وزنها... هذا أول ما قامت به شيماء سيف (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2024 | 08:58
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عبّرت الفنانة شيماء سيف عن سعادتها بعدما تمكنت من أداء فريضة الحج هذا العام بالتزامن مع خسارتها لأكثر من 50 كيلو من وزنها بعد عملية التكميم التي خضعت لها.

وشاركت النجمة المصرية متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو يضمّ لحظات خاصة عاشتها في الحرم المكي، وبدت في غاية الطمأنينة والسعادة باللباس الأبيض والحجاب وهي تسير براحة وتلهو مع اليمامات المنتشرة في كل مكان.

وأرفقت المقطع بتعليق كتبت فيه: "اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً على اتمام فريضة الحج الذي رزقني بها الله من غير حول منى ولا قوة. يارب يكتبها لكل مشتاق".

وتابعت: "ما دار من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يوماً أكثر عتقاً من النار، من يوم عرفة".

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