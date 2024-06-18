Advertisement

المرأة

بصورة ودعاء... فنانة معروفة تحتفل بعيد ميلادها

Lebanon 24
18-06-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1213296-638543505458010102.png
Doc-P-1213296-638543505458010102.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إحتفلت الفنانة إلهام الفضالة، امس الثلاثاء، بعيد ميلادها.


ونشرت عبْر حسابها على "إنستغرام" صورة جديدة لها وعلّقت بالقول: "اللهم إنّي استودعتك عاماً مضى من عمري، ربّي بارك لي في عامي الجديد، واجعله عام خير وسعادة، وحققْ لي ما أتمناه وتراه خيراً لي، واحفظ لي عائلتي ولا ترِني فيهم مكروهاً".
Advertisement
 
 
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:31 | 2024-06-19
13:10 | 2024-06-18
08:58 | 2024-06-18
03:20 | 2024-06-18
01:50 | 2024-06-18
00:24 | 2024-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24