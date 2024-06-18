بصورة ودعاء... فنانة معروفة تحتفل بعيد ميلادها

إحتفلت الفنانة إلهام الفضالة، امس الثلاثاء، بعيد ميلادها.





ونشرت عبْر حسابها على "إنستغرام" صورة جديدة لها وعلّقت بالقول: "اللهم إنّي استودعتك عاماً مضى من عمري، ربّي بارك لي في عامي الجديد، واجعله عام خير وسعادة، وحققْ لي ما أتمناه وتراه خيراً لي، واحفظ لي عائلتي ولا ترِني فيهم مكروهاً".

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