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المرأة

ما سبب إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في دبي؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 00:31
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ألغت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، حفلها الغنائي في دبي، والذي كان مقررًا إقامته برفقة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، يوم 21 حزيران الحالي، ليتم استبدالها بالنجم تامر عاشور.
 

وقال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب إن الحفل كان ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، وقد أُلْغِي بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، بسبب سفر شيرين في رحلة استشفائية، دون أن يحدد الوجهة.
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وبين قنطوش أن شيرين عبد الوهاب انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة، وستطرحها خلال الأيام المقبلة، وتعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما، وهم نفس فريق أغنية "الدهب".

 

واستاء بعض المتابعين من عدم مشاركة شيرين، مشيرين إلى أنهم اشتروا تذاكر الحفل من أجل متابعتها، وجاء في تعليقات بعضهم "بس أنا جاي أحضر شيرين، كيف بتجبرونا نحضر تامر عاشور"، و"أجلو الحفلة لشهر سبعة".
 

على صعيد آخر، احتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرًا، في سرية بخطوبتها من رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني، بعد أشهر قليلة من انفصالها رسميًا عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

 
وكانت شيرين وحبيب، انفصلا رسميًا في الخامس عشر من شهر كانون الأول الماضي، بعد زيجة استمرت ما يقرب من 5 سنوات، عقب تصاعد الخلافات بينهما طيلة الأشهر الماضية، وكان آخرها قبل حفل "روائع السنباطي" الذي أُقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية. (فوشيا)

 
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