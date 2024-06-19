نادين نسيب نجيم والعمل الذي تنتظره‎... من سينقذ مسلسلاتها؟

على الرغم من تأكيد المنتج اللبناني صادق صباح بأن مسلسل "عشرين 24" نجح وحقق أعلى نسبة مشاهدة، وموافقة نادين نسيب نجيم على ذلك من خلال الرد على الصباح،عاد قبل أيام طرح حقيقة نجاح أو تراجع هذا المسلسل الذي كتبه بلال شحادات وأسند الاخراج لفيليب اسمر كونه قام باخراج الجزء الأول قبل 3 سنوات.

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لكن فيليب أسمر اختار هذه المرة العبور مع شركة صباح ولا ينوي الاقامة فيها، ونشر قبل يومين صورة تجمعه بماغي بو غصن والكاتبة نادين جابر التي أثنت على عمل زميلها فيليب اسمر وقيل إنه سيتولى اخراج الجزء الاخير من "عشرين 24" المفترض أن يكون خارج اطار العرض الرمضاني وهو مؤلف من 14 حلقة كان اتفق سابقاً على تنفيذه لصالح منصة "شاهد".

نادين نجيم اليوم أمام اختبار وتبحث شركة الصباح عن مخرج لانقاذ مسلسلات نجيم بعد موسمين في "وأخيراً" و"عشرين 24 "اللذين اعتبرا الاضعف في مسيرتها كممثلة صف أول. (نواعم)