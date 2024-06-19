بعد انتشار خبر ارتباط شيرين بأحمد إبراهيم... اليكم حقيقة زواجها

نفت معلومات خاصة أن تكون النجمة شيرين عبد الوهاب ارتبطت بالموزع الموسيقي احمد إبراهيم الذي ارتبط في وقت سابق بالمغنية أنغام واعتبر زواجه الثاني، والمعروف أن ارتباط إبراهيم بأنغام أثار موجة كبيرة لعل ابرزها أزمتها مع صديقة أنغام الفنانة أصالة نصري التي اعتبرت وقتها أن ما تقوم به أنغام يدخل في إطار الخيانة، خصوصاً وأن زوجة أحمد إبراهيم الأولى ووالدة طفليه هي ابنة أخت زوج أصالة السابق طارق العريان.

Advertisement

وفيما تلتزم شيرين عبد الوهاب الصمت، قال مصدر مقرب إن لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن ارتباط شيرين بأحمد إبراهيم، وأن مطلق هذه الشائعة هو مجرد متطفل وقيل ايضاً أن تعاون شيرين واحمد ابراهيم في أعمال غنائية هو ما دفع البعض للاعتقاد بان ثمة ارتباط بينهما.

المعلومات نفسها اشارت إلى أن ارتباط شيرين ما هو الا رد على بعض المنتقدين بعد انفصالها غير المعلن عن حسام حبيب وأنها الى اليوم لا تفكر جدياً في الارتباط وهي تقضي وقتها بين عملها الفني ورعاية ابنتيها. (نواعم)