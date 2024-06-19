كانت تُؤدّي مشهداً خطيراً... إصابة ممثلة في رقبتها (صورة)

Advertisement

كشفت الممثلة بريانكا شوبرا أنها تؤدي المشاهد الخطرة والمجازفات بنفسها، من دون الإستعانة بممثلة بديلة.ونشرت الممثلة الهندية عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، صورة إصابة في الرقبة، تعرضت لها أثناء قيامها بمشهد خطير في أستراليا في فيلمها المقبل "The Bluff".وعلّقت الممثلة البالغة من العمر 41 عاماً على الصورة قائلة: "يا للمخاطر المهنية التي تهدد وظيفتي". (لها)