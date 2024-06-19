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المرأة

بشكل مبتكر.. جيسيكا عازار تعلن موعد إنجاب طفلتها (صورة)

Lebanon 24
19-06-2024 | 13:25
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أعلنت الإعلامية جيسيكا عازار حملها الثاني من خلال جلسة تصوير أجرتها بمشاركة طفلها الأول "فهد"، كما كشفت أنها ستنجب ابنتها في شهرأيلول المقبل.

 وأظهرت الصور التي نشرتها جيسيكا عبر حسابها على "إنستغرام" علامات حملها، فيما كان طفلها يقبّل بطنها، ويحضنه، أما بقية الصور، فقد وثقت طفلها وهو يحمل لها باقة ورد.

 وفي الصورة الأخيرة، نشرت جيسيكا قالب كيك مقطوعة منه قطعة صغيرة، كما دوّنت على سطحه شهر أيلول، في إشارة على ما يبدو إلى أنها ستنجب مولودتها في هذا الموعد، وكان لافتًا أن قالب الكيك من الداخل كان باللون الزهري، وهو ما يؤكد وفق متابعيها أنها ستنجب طفلة.

 وتلقت الإعلامية اللبنانية رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير وكذلك الجمهور، آملين لها الصحة والعافية لها ولمولودها المقبل، كما سأل البعض عن الاسم الذي اختارته للطفل الجديد.

(فوشيا)
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