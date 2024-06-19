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المرأة

"ليلة عمر".. أنغام تتألق بين جمهورها في الكويت (صور)

Lebanon 24
19-06-2024 | 16:00
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أحيت الفنانة أنغام على مسرح أرينا الكويت واحدة من أضخم حفلات عيد الأضحى، بحضور جماهيري غير مسبوق، حيث نفدت تذاكر الحفل كاملة بمجرد طرحها ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر.

 وبمجرد ظهور أنغام على المسرح اشتعلت الأجواء بعاصفة من التصفيق الحار لتبدأ في إسعاد الحضور بوصلة طربية رومانسية حيث قدمت حوالي 27 أغنية.

 على جانب آخر تستعد أنغام للقاء جمهورها بحفلها فى مهرجان موازين الذى من المقرر أن تحييه بمنصة النهضة يوم 21 حزيران الجارى والذي يحظى باهتمام إعلامي كبير في المغرب خاصة أنه يأتي بعد غياب أكثر من عشر سنوات تقريبا.

(لها)
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