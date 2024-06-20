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المرأة

"مبسوطة بهالفرصة"... ورد الخال تشارك جمهورها هذا الخبر

Lebanon 24
20-06-2024 | 06:03
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كشف الإعلان الترويجي لحفل مهرجان "الزمن الجميل" بدورته السابعة عبر شاشة الـ LBCI عن خبر سار وهو تقديم الممثلة ورد الخال للحدث السنوي.
 
وعلّقت الخال عبر حسابها الرسمي على منصّة X على الأمر وكتبت: "تحية خاصة الك دكتور هراتش ع جهدك الكبير اولاً وثانياً ع ثقتك فيّ لتقديم هالمهرجان المنتظر! مبسوطة بهالفرصة اني شارك معك ومع كل فريق العمل هالشغف وهالضو بزمن العتمة! بدوام النجاح والتألق دايماً دكتور".
 
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