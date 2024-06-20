"مبسوطة بهالفرصة"... ورد الخال تشارك جمهورها هذا الخبر

كشف الإعلان الترويجي لحفل مهرجان "الزمن الجميل" بدورته السابعة عبر شاشة الـ LBCI عن خبر سار وهو تقديم الممثلة ورد الخال للحدث السنوي.



وعلّقت الخال عبر حسابها الرسمي على منصّة X على الأمر وكتبت: "تحية خاصة الك دكتور هراتش ع جهدك الكبير اولاً وثانياً ع ثقتك فيّ لتقديم هالمهرجان المنتظر! مبسوطة بهالفرصة اني شارك معك ومع كل فريق العمل هالشغف وهالضو بزمن العتمة! بدوام النجاح والتألق دايماً دكتور".

تحية خاصة الك دكتور هراتش عجهدك الكبير اولاً وثانياً عثقتك فيّ لتقديم هالمهرجان المنتظر!مبسوطة بهالفرصة اني شارك معك ومع كل فريق العمل هالشغف وهالضو بزمن العتمة !بدوام النجاح والتألق دايماً دكتور 🌹💖@drhratch #مهرجان_الزمن_الجميل @LBCILebanon @RalphMaatouk1 @dominicabuhanna — ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) June 19, 2024 Advertisement