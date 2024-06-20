"مبسوطة بهالفرصة"... ورد الخال تشارك جمهورها هذا الخبر

تحية خاصة الك دكتور هراتش عجهدك الكبير اولاً وثانياً عثقتك فيّ لتقديم هالمهرجان المنتظر!مبسوطة بهالفرصة اني شارك معك ومع كل فريق العمل هالشغف وهالضو بزمن العتمة !بدوام النجاح والتألق دايماً دكتور 🌹💖@drhratch #مهرجان_الزمن_الجميل @LBCILebanon @RalphMaatouk1 @dominicabuhanna
— ورد الخال 🌹Ward El Khal (@wardelkhalonset) June 19, 2024
تحية خاصة الك دكتور هراتش عجهدك الكبير اولاً وثانياً عثقتك فيّ لتقديم هالمهرجان المنتظر!مبسوطة بهالفرصة اني شارك معك ومع كل فريق العمل هالشغف وهالضو بزمن العتمة !بدوام النجاح والتألق دايماً دكتور 🌹💖@drhratch #مهرجان_الزمن_الجميل @LBCILebanon @RalphMaatouk1 @dominicabuhanna