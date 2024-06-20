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المرأة

الخيانة والتعنيف... أسرار زواج لاميتا فرنجيه من ملياردير لبناني!

Lebanon 24
20-06-2024 | 08:00
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روّجت عارضة الأزياء لاميتا فرنجيه لحلقة بودكاست حلّت فيها ضيفةً، فلفتت الأنظار بتصريحاتها المثيرة للجدل.
 
ومن بين التصريحات الّتي ظهرت في الإعلان الترويجي، علّقت لاميتا فرنجيه على حادثة صفع النجم المصري عمرو دياب لأحد المعجبين، وأكّدت أن ما تعرفه عن عمرو دياب بأنه نجم متواضع جداً.
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كما أوضحت لاميتا فرنجيه أنّها لا تحبّ التباهي بممتلكاتها أو طريقة عيشها عندما سُئلت عن أسرار زواجها من الملياردير اللبناني، مؤكّدةً أن الأمومة كانت من أهمّ أحلامها.
 
وردّاً على سؤالٍ افتراضي، فضّلت لاميتا فرنجيه أن تتعرّض للخيانة على أن تتعرّض للتعنيف.
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