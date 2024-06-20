بعد رفض العفو عنها.. ما جديد قضية دنيا بطمة؟

لم تقبل السلطات في المملكة المغربية، بمنح الفنانة المغربية دنيا بطمة عفوًا ملكيًّا للخروج من السجن ضمن العفو الذي تعلنه المملكة كل عام بمناسبة عيد الأضحى.





وعلم موقع "فوشيا" أن محامي دنيا بطمة، السيد محمد الحنصالي سيقوم بتقديم طلب عفو لها من جديد، للخروج ضمن العفو الملكي الذي سيصدر في 30 من شهر تموز المقبل بمناسبة عيد العرش الملكي.

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