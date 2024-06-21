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المرأة

"أحببتها"... أول رد من أسماء جلال بعد التنمر عليها وتشبيهها بمايكل جاكسون

Lebanon 24
21-06-2024 | 00:20
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ردّت الفنانة المصرية أسماء جلال، بطريقة طريفة، على تشبيه ملامحها في صورة مُفبركة بالنجم الراحل مايكل جاكسون، واختارتها لتكون رسمية لحسابها في منصة "إنستغرام".


وشاركت أسماء عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام" صورة مفبركة لوجهها، حيث وُضعت ملامحها على وجه جاكسون، وعلقت ضاحكة: لا أعرف من صنعها، لكن أحببتها.
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تناقل رواد "السوشال ميديا" تعليق الفنانة على الصورة، مُشيدين "بالهضامة" التي تتمتع بها، كما مدحوا أيضًا أعمالها التي تعرض خلال موسم عيد الأضحى. (فوشيا)
 
 
 


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