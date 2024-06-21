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المرأة

لم يكن ملائماً لقوامها... انتقادات تطال أنغام بسبب فستان حفلها بالكويت

Lebanon 24
21-06-2024 | 02:24
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أحيت النجمة أنغام حفلاً غنائياً اليوم الثالث من عيد الأضحى، على مسرح آرينا في الكويت.

وقد اختارت أنغام فستاناً من تصميم العلامة التجارية 16Arlington، بخامة ضيقة وأكمام طويلة بلون فوشيا يناسب بشرتها، لكنه لم يكن ملائماً لقوامها وأظهر عيوباً في منطقة البطن والظهر، مما أثر على إطلالتها.
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أبهرت أنغام الحضور بوصلة طربية رومانسية دافئة تضم 27 أغنية، بداية من "حالة خاصة" إلى "ونفضل نرقص"، "لا دبلت"، "أنا ساندة عليك"، "لوحة باهتة"، "خلي بكره لبكره"، "أساميك الكثيرة"، "هتمناله الخير" و"أكتبلك تعهد"، وغيرها، ملبية رغبات الجمهور الذي شاركها الغناء والاندماج طوال فترة تواجدها على خشبة المسرح.

وفي سياق آخر، تستعد أنغام للقاء جمهورها في مهرجان موازين، حيث ستحيي حفلاً على منصة النهضة يوم 21 حزيران الجاري، وهو حدث يحظى بإعلام كبير في المغرب، خاصة بعد غياب دام أكثر من عقد من الزمان تقريباً. (نواعم)
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