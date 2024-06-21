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المرأة

بإطلالة رياضية... هيا مرعشلي تستعرض عضلات بطنها (فيديو)

Lebanon 24
21-06-2024 | 04:41
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شاركت الفنانة هيا مرعشلي متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لقطات مختلفة من تفاصيل يومياتها، على غرار حبها للزهور، واحتساء القهوة، وخروجها مع كلبها الأليف، بالإضافة إلى الرياضة التي ركّزت عليها.
وأطلت الممثلة الشابة بملابس الرياض في صورة "سيلفي"، بالإضافة إلى استعراضها في فيديو آخر عضلات بطنها المشدود، في مظهرين أكّدا خسارتها بعض الوزن ووصولها إلى مستوى مذهل من الرشاقة.
 
 
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وفي منشور سابق قبل أيام قليلة، تألقت مرعشلي بـ"جمبسوت" باللون الكستنائي بنمط "هالتر نك" في الجزء العلوي ومكشوف الظهر، مع ياقة عميقة بشكل حرف V، وفتحتين جانبيتين منخفضتين على ساقي البنطال.
 

وهيا هي ثمرة زواج الفنانة السورية الراحلة رندة مرعشلي من الفنان اللبناني طارق مرعشلي قبل أن يتطلقا، فهي من عائلة فنية بامتياز، إذ جدتها هي الفنانة السوريّة القديرة ناهد حلبي وجدها هو الفنّان اللبناني الراحل ابراهيم مرعشلي. 
يُذكر أن هيا مرعشلي دخلت القفص الذهبي في عام 2022 حين زُفّت إلى شاب سوري من خارج الوسط الفني يُدعى يوسف طرابية، وفق ما أعلنت جدّتها ناهد حلبي بعد انتشار شائعات حول وجود قصة حب تجمعها بالفنان ناصيف زيتون. (لها)

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