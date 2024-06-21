ممثلة شابة تنفعل على معجب لمسها.. والآراء متباينة!

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قطع فيديو للفنانة أسماء جلال من العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3 – القاضية"، ظهرت فيه وهي تتلقى التهاني من الحضور وفجأة وجدت معجباً يمسكها من يدها ليحاول التقاط صورة معها، لتلتفت مباشرة وتعنفه قائلة "متلمسنيش لو سمحت".ورأى البعض أنها تصرفت بعصبية مع المعجب الذي حاول التحدث معها، والبعض الآخر والذي كان الأغلبية دافع عن تصرفها باعتبار أنها امرأة ولا يجوز أن يقوم شخص لا تعرفه بلمسها أو مسكها من يدها.ومن جانبه علق المخرج أمير رمسيس على فيديو أٍسماء جلال من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك وكتب: "أسماء جلال ممثلة شابة تطلب من شخص ألا يقوم بلمسها ومع ذلك تتعامل بكل احترام معه ليصبح الموقف مجال سخرية باعتبارها فنانة وبالتالي فرفضها اللمس ليس من حقها".