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المرأة

نجمة شهيرة تكشف أن لديها 26 أخاً وأختاً.. اليكم ما قالته

Lebanon 24
21-06-2024 | 12:15
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تحلّت جينيفر هدسون بصراحة كاملة بشأن اللحظة التي اكتشفت فيها وجود إخوتها وأخواتها الـ 26!

 خلال ظهورها في حلقة الأربعاء من برنامج Your Mama’s Kitchen، تذكرت نجمة Dreamgirls أنها علمت عن أطفال والدها الراحل صموئيل سيمبسون العديدين عندما كان مراهقًا.

 وقالت:"هناك الكثير منا يبدو أن والدي كان لديه 27 طفلاً".

 وأضاف هدسون (42 عاماً): "هذا عدد كبير من الأطفال. لم أقابلهم جميعًا مطلقًا، ولكن هذا هو الأمر. أنا فرد من العائلة، ولذلك عندما بلغت السادسة عشرة من عمري، قلت، أريد أن أذهب للبحث عن والدي، وأريد أن أقابل جميع إخوتي.

 وتابعت: "لقد كان حلمي أن نجتمع جميعًا على طاولة عيد الشكر أو عيد الميلاد الكبرى، ونجلس جميعًا ونأكل معًا. كان هذا هدفي عندما كنت في السادسة عشرة من عمري".

 وأوضحت مغنية أنها قيل لها دائما إن والدها الذي توفي عام 1999، كان لديه 11 فتاة و17 ولداً.

 في البداية، لم تكن جينيفر تعلم إلا بطفلي صموئيل المشتركين مع والدتها الراحلة، دارنيل دونرسون: جيسون هدسون وجوليا هدسون.

  (لها)

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جينيفر هدسون
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