رانيا شوقي تردّ على انتقادات عودتها الى الفن بعد وفاة والدتها

علّقت الفنانة رانيا فريد شوقي على الانتقادات التي رافقت عودتها الى مسرح من خلال مسرحية "مش روميو وجولييت"، التي يشاركها بطولتها المطرب علي الحجار، وذلك بعد فترة قصيرة من وفاة والدتها.

وقالت رانيا في تصريح: "استقبال الجمهور للمسرحية فاق كل توقعاتنا، والعروض كانت كاملة العدد، وهذا أسعدني للغاية، لأنني عدت الى المسرح بعد غياب خمس سنوات".

وعن عودتها الى الفن بعد وفاة والدتها بمدة قصيرة، قالت: "أنا كأي شخص لديَّ التزامات، وكان لا بد لي من أن أقدّم المسرحية، وهذا لا يمنع أنني حالياً على المستوى الشخصي لا أشعر بطعم الحياة منذ وفاة والدتي، وأحاول الهرب من الحزن بالانشغال بالعمل، وأتمنى من الجميع الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة".

(لها)