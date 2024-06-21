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المرأة

بعد 28 عامًا.. إلهام شاهين مع "صديقات عمرها" في فيلم جديد

Lebanon 24
21-06-2024 | 15:05
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نشرت الفنانة هالة صدقي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، صورة طريفة جمعتها بصديقتيها ليلى علوي وإلهام شاهين، ظهرن فيها وهن يرتددين نظارات شمسية كبيرة الحجم أخفت أغلب وجوههن وعلقت عليها برسالة طريفة لجمهورها قائلة: "إعلان نظارات تفتكروا أحلى نظارة إيه أكيد أنا متواضعة بطبعي، كل سنة وانتوا طيبين نظارات العيد".

 وكانت إلهام شاهين قد أعلنت عن تحضيرها لفيلم يحمل عنوان قلبي يحبك يا دنيا"، سوف يجمع الصديقات الثلاث مرة أخرى، بعد فيلم "يا دنيا يا غرامي" حيث علقت على الصور قائلة: "أجمل الأوقات مع صديقات العمر هالة صدقي وليلى علوي.. جمعتنا صداقة طويلة فى الحياة وعلى الشاشة فى فيلم يا دنيا يا غرامي.. الفيلم الذي لاقى نجاح كبير جدا عند عرضه.. وحصلنا جميعًا على العديد من الجوائز فى المهرجانات الدولية.. أجمل فيلم عن الصداقة.. بحبه جداً.. و إن شاء الله سيجمعنا قريبا فيلم قلبى يحبك يا دنيا".

 ذكر أن فيلم يا دنيا يا غرامي عرض عام 1996، وتناول قصة بطة، وسكينة، ونوال، ثلاث فتيات صديقات من حارة واحدة، يعملن ويعشن في كفاح متواصل مع ظروف اجتماعية صعبة وقصص حب مبتورة، يحلمن بالزواج، لكنهن ينتقلن من مشكلة إلى أخرى ومن فشل إلى آخر، لكنهن يتمسكن بحب الحياة حتى الرمق اﻷخير.

(لها)
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