وشم اسمها على صدره.. فاشينيستا لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها مع زوجها في إيطاليا (صور)

تقضي الفاشينيستا اللبنانية غنى غندور وزوجها مصمم المجوهرات جون عون إجازة في إيطاليا وذلك لمناسبة مرور عام على زواجهما.



وتقوم غنى بنشر فيديوهات توثق فيها اللحظات الجميلة التي يقضيانها سويا في أمالفي في إيطاليا.

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وكان لافتا أثناء نشرها فيديو على البحر الوشم الذي وضعه زوجها على صدره والذي يحمل اسمها.



يُشار إلى ان غنى تزوجت للمرة الثانية في حزيران 2023 من جو عون مدنيا في قبرص وأقاما حفلا كبيرا في لبنان، وهي أم لابنتين من زواجها الأول، وأعلنت انتصارها على مرض السرطان الذي أصيبت به قبل فترة وهي من بين أشهر المؤثرات في لبنان.









