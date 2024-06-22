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المرأة
مفاجأة مميّزة... هكذا احتفل زوج أحلام بعيد زواجهما الـ22 (فيديو)
Lebanon 24
22-06-2024
|
06:49
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حضّر لاعب الرالي القطري مبارك الهاجري مفاجأة مميّزة لزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بمناسبة عيد زواجهما الـ 22، وذلك عقب عودته من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج.
وشارك الهاجري متابعيه على "سناب شاب" مقاطع فيديو وثق من خلالها التجهيزات التي قام بها لزوجته، حيث زيّن المكان بباقة ضخمة من الورود البيضاء مع رسالة رومنسية، وأحضر قالب حلوى من عدة طبقات يحمل الرقم 22، إضافة إلى قالب آخر مزيّن بصورة عفوية قديمة عبارة عن أول صورة لهما معاً انتشرت في الإعلام، وقالب حلوى ثالث زُيّن باسميهما.
وأعربت الفنانة الإماراتية عن سعادتها بالمفاجأة التي حضرها لها زوجها وطريقته في تزيين الطاولة بالورود الملونة وظهر في المقطع وهو يردد "كل عام وانت بخير" لتردّ عليه "حج مبرور وذنبك مغفور، يا حبيبي مبارك كل عام وانت طيب وبخير". (لها)
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A post shared by 刀のひ尺ム (@neenifr)
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