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المرأة

تدهورت حالتها الصحيّة.. فنانة تكشف لأوّل مرّة ما كنت تتعرّض له أثناء رقصها في ملهى ليليّ

Lebanon 24
22-06-2024 | 09:30
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حلّت الفنانة لوسي ضيفة علي برنامج "عندي سؤال"، حيث كشفت العديد من المفاجآت عن حياتها الشخصية وحالتها الصحية.

وقالت لوسي إنها تعرضت لأذى كبير بسبب تعرضها للدخان الناجم عن السجائر بكل أنواعها، والتي كانت تستنشقها أثناء عملها في الملهى الليلي الذي كانت ترقص فيه، حيث شعرت بوجود مشاكل في التنفس وضربات القلب".
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وتابعت أنها عندما قصدت الطبيب لمعرفة ما تعاني منه صدمها برده، قائلة: "ذهبت إلى الطبيب وقال لي أنت شخصية عامة ولا أستطيع علاجك، فمن الأفضل أن تسافري للخارج، وأنا أريد أن أعيش فى بلدي وأتلقى العلاج فيها، ولو توفيت يكون فيها أيضًا".

وأضافت: "ذهبت الى طبيب آخر وقام بإجراء ثلاث عمليات قسطرة لي، ولكني لم أخبر أحدًا بهذا الأمر". (لها)
 
 
 
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