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المرأة

مرام علي ترقص بحماسة على أغنية "حبك سفاح".. ونانسي عجرم تتفاعل معها (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2024 | 13:30
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حضرت الفنانة السورية مرام علي حفل الفنانة نانسي عجرم الذي أقيم مساء امس، في إسطنبول.

 وتفاعلت مرام علي مع أغنيات نانسي عجرم واقتربت من المسرح لترقص على أنغام أغنياتها.

 ورقصت مرام علي على أغنية "حبك سفاح" وسط تفاعل كبير من الحضور وتحية نانسي عجرم لها.

ونشرت مرام علي صورتها مع نانسي عجرم من كواليس الحفل، كما ظهرت مع الممثل التركي ساروهان هانيل الذي اشتهر عربيا من خلال مسلسل "وتمضي الأيام" وكان أحد حضور الحفل.

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