بعد تعرضها للخيانة... ماغي بو غصن تكشف عن معاناتها في زواجها الأول

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تحدثت الفنانة اللبنانية، ماغي بوغصن، عن جوانب عديدة في حياتها الشخصية، كاشفة عن تفاصيل علاقتها بزوجها جمال سنان، وآخر أعمالها الدرامية "ع أمل" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دراما رمضان 2024.وقالت ماغي بوغصن، خلال لقائها في برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، إنها عانت في زواجها الأول، بعد تعرضها للخيانة والعنف الزوجي ما أدى بها إلى اتخاذ قرار الانفصال.وأضافت الفنانة أنها بدأت بالبحث عن حياة جديدة في بيئة صحية، مشددة على أن تعرض المرأة للخيانة يجعلها تشعر بالوجع أكثر من الرجل.وأوضحت ماغي بوغصن أن الخيانة ليست مقتصرة على الرجل فقط، ولكنها أمر مرفوض لكلا الطرفين في العلاقة الزوجية.وتابعت الفنانة اللبنانية أنها تزوجت مجددا من المنتج جمال سنان، ورزقها الله بعوض عن أيام صعبة تعرضت لها، والذي وصفته بـ"الصديق المقرب لها".وقالت ماغي إنه مر على زواجهما 22 عامًا، ولو عاد الزمن من جديد سوف تختاره مرة أخرى لأنه أكرمها، كاشفة عن الصدفة التي جمعتهما من خلال حفل عشاء عن طريق صديقتها، لتعمل معه فترة، ثم بعدها أصبحت علاقتهما مقربة حتى قررا الزواج.وأكملت الفنانة أن زوجها اللبناني جمال سنان دخل في مجال الإنتاج الفني بعد زواجهما بسنوات طويلة، مبدية عدم اهتمامها بالشائعات التي تتحدث عن زواجها من أجل المصلحة، وأن ينتج لها أعمالا فنية.وقالت بوغصن إن زوجها لم يكن منتجا، بل كان موزع أفلام سينما في الشرق الأوسط، ولم يمنعها من التمثيل، وكان يعيش في أمريكا وبعدها قرر الدخول في الإنتاج.وبينت أن لديها بعض الخطوط الحمراء في حياتها، وترفض أن يسلبها أحد حقوقها، قائلة: أنا شخصية متساهلة، وأتنازل عن أمور كثيرة، ولكن عند حقوقي لا أسمح بالاستهانة بها، ولا يعني أنني ممثلة أن أتنازل عن كرامتي أو شخصيتي.وكشفت ماغي بوغصن أن شخصية "يسار" تشبه الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس"، وأن الشخصية تعرضت للتطرف في حياتها ما أدى إلى تورطها في حدوث جريمة قتل؛ لأنها استمعت من قبل طرف واحد فقط.وتابعت أنها استلهمت العديد من التفاصيل والصفات أثناء تحضيرها لمسلسل "ع أمل" وخاصة في شخصية يسار من رضوى الشربيني. (فوشيا)