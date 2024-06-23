ما القصّة وراء أغنية نجوى كرم "تعا نقعد"؟

كشفت معلومات خاصة لموقعنا أن أغنية النجمة نجوى كرم الجديدة "تعا نقعد" كلمات وألحان عماد شمس الدين عمرها أكثر من 12 عاماً، اشترتها نجوى كرم وسجلتها ووضعتها ضمن مجموعة من الأغاني حتى قررت إصدارها هذا الصيف تزامناً مع مواسم المهرجانات والحفلات القائمة.

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وفق المعلومات، فإن نجوى كرم عدلت كثيراً في كلمات الاغنية بما يتماشلى مع رؤيتها للأغنية، فكانت ردود الفعل أن نجوى كرم أعطت حقاً للأغنية لتظهر بشكل أفضل وقريب أيضاً من استماع الناس، وهكذا تفاعل الناس مع الاغنية.

أما عارض الأزياء فادي بنوت الذي شارك كرم في الكليب، فجاء من دبي خصيصاً للمشاركة، وهو يعتبر من العارضين الذين شاركوا من قبل في عدد من الكليبات.

يذكر ان نجوى كرم حققت نسبة استماع عالية في هذا الجديد وتنتظر استكمال مجموع حفلاتها في لبنان والوطن العربي. (نواعم)