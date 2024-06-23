حيل مكياج تمنحك بشرة مثالية خالية من العيوب.. طبقيها فوراً

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على الرغم من أن المكياج الناجح الذي يضمن تحقيق مظهر بشرة مثالية، يرتكز على تحضير البشرة والعناية بها قبل تطبيق المكياج واستعمال المستحضرات المناسبة، إلا أن هناك حيل مكياج تمنحك بشرة مثالية، قد تساعدك في الحصول على بشرة مثالية وخالية من العيوب.وفي ما يلي هذه الحيل:- تنظيف البشرة وترطيبها قبل وضع المكياج: قبل تطبيق المكياج، يجب مراعاة تنظيف البشرة باستخدام غسول مناسب لنوعها. هذه الخطوة ضرورية لمنع انسداد المسام والتقليل من خطر حب الشباب ومشكلات الجلد الأخرى. فتنظيف البشرة يساعد على التصاق المكياج بشكل أفضل بالجلد، ما يمنع المكياج من أن يبدو متماسكاً أو غير متساوٍ. وبعد التنظيف، يجب الحرص على ترطيب البشرة بمرطب. هذه الخطوة مهمة بشكل خاص لإنشاء تطبيق مكياج سلس. فالوجه المرطب جيداً يقلل من ظهور البقع الجافة والخطوط الدقيقة والمناطق المتقشرة. وأيضاً تساعد البشرة المرطبة المكياج على الالتصاق بشكل أفضل لفترات تدوم طويلاً.- تطبيق البرايمر لتعزيز مظهر المكياج: يخلق البرايمر مظهراً ناعماً؛ عن طريق ملء الخطوط الدقيقة والمسام وملمس البشرة غير المتكافئ. يساعد ذلك على تطبيق كريم الأساس ومنتجات المكياج الأخرى بشكل متساوٍ وسلس، ما يعزز مظهر المكياج. هناك أنواع مختلفة من البرايمر مناسبة لأنواع البشرة المختلفة. البرايمر غير اللامع يتحكم في الزيت واللمعان للبشرة الدهنية، بينما يضيف البرايمر المرطب الرطوبة للبشرة الجافة. حتى إن بعض أنواع البرايمر لديها توازن بين الاثنين ليناسب البشرة المختلطة.- كريم الأساس والكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة: اختاري كريم الأساس الذي يتناسب مع لون بشرتك ونوعها. ضعيه باستخدام إسفنجة تجميل رطبة أو فرشاة للحصول على لمسة نهائية سلسة. ابدئي من منتصف وجهك وامزجي للخارج. واستخدمي خافي العيوب أو الكونسيلر بلون أفتح بدرجة أو درجتين من لون بشرتك؛ لتفتيح منطقة تحت العين وتغطية الشوائب. ربتي عليه بإصبعك البنصر أو بفرشاة صغيرة.- كونتور الوجه: لإضافة الظلال التي تمنحك تأثيراً منحفاً على وجهك، احصلي على كريم أو بودرة كونتور أغمق مرتين من لون بشرتك (يفضل أن يكون لوناً غير لامع). سيعطيك هذا مظهراً أكثر طبيعية. ضعيه على تجاويف خديك؛ عن طريق رسم خط يمتد من أذنك إلى مركز خدك. ضعي الظل نفسه على حافة خط شعرك على جبهتك وأسفل جانبي أنفك. امزجيها بفرشاة تتحرك بضربات تصاعدية لإنشاء عظام خد مرتفعة وأنف وجبهة أصغر.- بودرة تثبيت المكياج: طبّقي بودرة تثبيت شفافة؛ لمنع التجاعيد والتحكم في اللمعان. وركزي على المناطق التي تميل إلى أن تصبح دهنية، مثل منطقة "تي زون" T-zone (الجبهة والأنف). بعدها، استخدمي رذاذ تثبيت المكياج؛ لإضفاء لمسة نهائية طبيعية على بشرتك. يساعد ذلك على مزج جميع مستحضرات المكياج معاً وتقليل أي مظهر بودرة.